W Szczecinie działa kilkanaście miejskich poidełek [ZDJĘCIA, WYKAZ MIEJSC]

Choć temperatura za oknem wciąż czasami każe nam myśleć o ciepłych kurtkach to, miejskie poidełka już serwują orzeźwiającą, przebadaną wodę.
W Szczecinie jest kilkanaście takich miejsc - powiedziała Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
- Uruchomiliśmy większość z nich już przed majówką, wiedząc, że to będzie taki termin bardzo spacerowy. Pogoda jest w kratkę, ale te poidełka działają już na dobrą sprawę w całym mieście. One są rozlokowane tam, gdzie jest najwięcej spacerowiczów - mówi Pieczyńska.
W Szczecinie pojawią się też poidełka tymczasowe - dodała Pieczyńska.
- W trakcie dużych wydarzeń, na przykład na Wałach Chrobrego pojawią się tymczasowe poidełka. Wszędzie tam, gdzie zobaczymy, że jest taki kranik z wodą i że jest naklejka z informacją, że jest to woda zdatna do spożycia, śmiało możemy pić - mówi rzecznik ZWiK.
W Szczecinie z poidełek można korzystać w 15 punktach:
- Uruchomiliśmy większość z nich już przed majówką, wiedząc, że to będzie taki termin bardzo spacerowy. Pogoda jest w kratkę, ale te poidełka działają już na dobrą sprawę w całym mieście. One są rozlokowane tam, gdzie jest najwięcej spacerowiczów - mówi Pieczyńska.
W Szczecinie pojawią się też poidełka tymczasowe - dodała Pieczyńska.
- W trakcie dużych wydarzeń, na przykład na Wałach Chrobrego pojawią się tymczasowe poidełka. Wszędzie tam, gdzie zobaczymy, że jest taki kranik z wodą i że jest naklejka z informacją, że jest to woda zdatna do spożycia, śmiało możemy pić - mówi rzecznik ZWiK.
W Szczecinie z poidełek można korzystać w 15 punktach:
- Okolice Arkonki – 2 szt.
- Chełmińska Skatepark – Podjuchy
- Skwer Misia Wojtka
- Aleja fontann – Jana Pawła II
- przy fontannie Bartłomiejka
- Jasne Błonia przy przystanku
- Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ul. Krakowskiej i ul. Poronińskiej – 2 szt.
- Plac Zwycięstwa
- Bulwary
- Różanka
- Os. Zawadzkiego
- Aleja Piastów
- Park Wolności
- Struga, przy zejściu z kładki
W Szczecinie jest kilkanaście takich miejsc - powiedziała Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.