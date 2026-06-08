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W Szczecinie działa kilkanaście miejskich poidełek [ZDJĘCIA, WYKAZ MIEJSC]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Choć temperatura za oknem wciąż czasami każe nam myśleć o ciepłych kurtkach to, miejskie poidełka już serwują orzeźwiającą, przebadaną wodę.
W Szczecinie jest kilkanaście takich miejsc - powiedziała Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

- Uruchomiliśmy większość z nich już przed majówką, wiedząc, że to będzie taki termin bardzo spacerowy. Pogoda jest w kratkę, ale te poidełka działają już na dobrą sprawę w całym mieście. One są rozlokowane tam, gdzie jest najwięcej spacerowiczów - mówi Pieczyńska.

W Szczecinie pojawią się też poidełka tymczasowe - dodała Pieczyńska.

- W trakcie dużych wydarzeń, na przykład na Wałach Chrobrego pojawią się tymczasowe poidełka. Wszędzie tam, gdzie zobaczymy, że jest taki kranik z wodą i że jest naklejka z informacją, że jest to woda zdatna do spożycia, śmiało możemy pić - mówi rzecznik ZWiK.

W Szczecinie z poidełek można korzystać w 15 punktach:
  • Okolice Arkonki – 2 szt.
  • Chełmińska Skatepark – Podjuchy
  • Skwer Misia Wojtka
  • Aleja fontann – Jana Pawła II
  • przy fontannie Bartłomiejka
  • Jasne Błonia przy przystanku
  • Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ul. Krakowskiej i ul. Poronińskiej – 2 szt.
  • Plac Zwycięstwa
  • Bulwary
  • Różanka
  • Os. Zawadzkiego
  • Aleja Piastów
  • Park Wolności
  • Struga, przy zejściu z kładki
W Szczecinie jest kilkanaście takich miejsc - powiedziała Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
W Szczecinie pojawią się też poidełka tymczasowe - dodała Pieczyńska.

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