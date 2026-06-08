W Szczecinie działa kilkanaście miejskich poidełek [ZDJĘCIA, WYKAZ MIEJSC]

Choć temperatura za oknem wciąż czasami każe nam myśleć o ciepłych kurtkach to, miejskie poidełka już serwują orzeźwiającą, przebadaną wodę.

W Szczecinie z poidełek można korzystać w 15 punktach:

Okolice Arkonki – 2 szt.

Chełmińska Skatepark – Podjuchy

Skwer Misia Wojtka

Aleja fontann – Jana Pawła II

przy fontannie Bartłomiejka

Jasne Błonia przy przystanku

Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ul. Krakowskiej i ul. Poronińskiej – 2 szt.

Plac Zwycięstwa

Bulwary

Różanka

Os. Zawadzkiego

Aleja Piastów

Park Wolności

Struga, przy zejściu z kładki

W Szczecinie jest kilkanaście takich miejsc - powiedziała Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.- Uruchomiliśmy większość z nich już przed majówką, wiedząc, że to będzie taki termin bardzo spacerowy. Pogoda jest w kratkę, ale te poidełka działają już na dobrą sprawę w całym mieście. One są rozlokowane tam, gdzie jest najwięcej spacerowiczów - mówi Pieczyńska.W Szczecinie pojawią się też poidełka tymczasowe - dodała Pieczyńska.- W trakcie dużych wydarzeń, na przykład na Wałach Chrobrego pojawią się tymczasowe poidełka. Wszędzie tam, gdzie zobaczymy, że jest taki kranik z wodą i że jest naklejka z informacją, że jest to woda zdatna do spożycia, śmiało możemy pić - mówi rzecznik ZWiK.