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Duża inwestycja w bezpieczeństwo na morzu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z Kołobrzegu będzie mogła rozbudować swoją bazę. Ratownicy zyskają także nowy sprzęt.
Dotychczasowa baza przy ulicy Warzelniczej zostanie rozbudowana z obecnych 160 do 500 metrów kwadratowych. Kierownik Brzegowej Stacji Ratownictwa z Kołobrzegu Bartłomiej Krawczyński nie ukrywa, że obecne warunki nie ułatwiają pracy.

- Obecnie po prostu się nie mieścimy. Na przykład łódź ratownicza jest przestawiana na inną przyczepę, żeby się w ogóle zmieściła w garażu. Sprzęt stoi pod namiotem - mówi Krawczyński.

Rozbudowie towarzyszyć ma zakup nowego sprzętu: łodzi ratunkowej oraz samochodu ciężarowego. Aby móc zrealizować inwestycję ratownicy mają otrzymać działkę od miasta. Potwierdza to prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

- Bezpieczeństwo człowieka jest rzeczą bezcenną - mówi Mieczkowska.

Projekt uchwały w sprawie przekazania terenu ma zostać przegłosowany na najbliższej sesji Rady Miasta.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

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