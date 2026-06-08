Duża inwestycja w bezpieczeństwo na morzu

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z Kołobrzegu będzie mogła rozbudować swoją bazę. Ratownicy zyskają także nowy sprzęt.

Edycja tekstu: Michał Król

Dotychczasowa baza przy ulicy Warzelniczej zostanie rozbudowana z obecnych 160 do 500 metrów kwadratowych. Kierownik Brzegowej Stacji Ratownictwa z Kołobrzegu Bartłomiej Krawczyński nie ukrywa, że obecne warunki nie ułatwiają pracy.- Obecnie po prostu się nie mieścimy. Na przykład łódź ratownicza jest przestawiana na inną przyczepę, żeby się w ogóle zmieściła w garażu. Sprzęt stoi pod namiotem - mówi Krawczyński.Rozbudowie towarzyszyć ma zakup nowego sprzętu: łodzi ratunkowej oraz samochodu ciężarowego. Aby móc zrealizować inwestycję ratownicy mają otrzymać działkę od miasta. Potwierdza to prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.- Bezpieczeństwo człowieka jest rzeczą bezcenną - mówi Mieczkowska.Projekt uchwały w sprawie przekazania terenu ma zostać przegłosowany na najbliższej sesji Rady Miasta.