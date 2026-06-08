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Pożar kamienicy na Pomorzanach

Region Tomasz Domański

Fot. słuchacz, Jerzy Łukaszek
Fot. słuchacz, Jerzy Łukaszek
Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin
Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin
Po godzinie 12 doszło do pożaru mieszkania znajdującego się na czwartym piętrze budynku przy ulicy Dunikowskiego. Przed przybyciem ratowników ewakuowało się łącznie pięć osób.
- Po przybyciu na miejsce strażacy ustalili, że pożarem objęta była zabudowa kuchenna. Na całe szczęście dzięki szybkiej i sprawnej interwencji strażaków ogień został szybko opanowany - mówi asp. Dariusz Schacht, rzecznik zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Właścicielka mieszkania została objęta opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Pozostałym osobom pomoc nie była potrzebna.

Edycja tekstu: Michał Król
Po godzinie 12 doszło do pożaru mieszkania znajdującego się na czwartym piętrze budynku przy ulicy Dunikowskiego.

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