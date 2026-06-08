Most nad Kanałem Drzewnym w Kołobrzegu już otwarty

Działkowcy z Kołobrzegu mogą odetchnąć. W poniedziałek został oddany do użytku nowy most prowadzący do ich ogródków działkowych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Most nad Kanałem Drzewnym to jedyna droga dojazdowa do 600 ogrodów działkowych. Poprzednia konstrukcja musiała zostać rozebrana z uwagi na zły stan techniczny w 2022 roku. Od tego czasu na miejscu działał most pontonowy ustawiony przez wojsko.Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Emilii Gierczak Robert Grabkowski mówi, że dla działkowców kluczowe było ostateczne rozwiązanie problemów z dojazdem.- Trzeba zawieźć, przewieźć, to trzeba czymś tam wjechać. Jeszcze mamy troszeczkę seniorów i ludzi niepełnosprawnych, i oni mają wjazd na ogród - dodaje Grabkowski.Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska nie ukrywa, że choć nie jest to największa miejska inwestycja, to należała ona do najtrudniejszych w ostatnich miesiącach.- Dla osób, które mają tu swoje ogródki działkowe, jest ona naprawdę bardzo ważna. Bardzo trudna sama dokumentacja projektowa - podkreśla Mieczkowska.Całość kosztowała ponad milion złotych.