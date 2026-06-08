Most nad Kanałem Drzewnym w Kołobrzegu już otwarty

Działkowcy z Kołobrzegu mogą odetchnąć. W poniedziałek został oddany do użytku nowy most prowadzący do ich ogródków działkowych.
Most nad Kanałem Drzewnym to jedyna droga dojazdowa do 600 ogrodów działkowych. Poprzednia konstrukcja musiała zostać rozebrana z uwagi na zły stan techniczny w 2022 roku. Od tego czasu na miejscu działał most pontonowy ustawiony przez wojsko.
Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Emilii Gierczak Robert Grabkowski mówi, że dla działkowców kluczowe było ostateczne rozwiązanie problemów z dojazdem.
- Trzeba zawieźć, przewieźć, to trzeba czymś tam wjechać. Jeszcze mamy troszeczkę seniorów i ludzi niepełnosprawnych, i oni mają wjazd na ogród - dodaje Grabkowski.
Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska nie ukrywa, że choć nie jest to największa miejska inwestycja, to należała ona do najtrudniejszych w ostatnich miesiącach.
- Dla osób, które mają tu swoje ogródki działkowe, jest ona naprawdę bardzo ważna. Bardzo trudna sama dokumentacja projektowa - podkreśla Mieczkowska.
Całość kosztowała ponad milion złotych.
Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Emilii Gierczak Robert Grabkowski mówi, że dla działkowców kluczowe było ostateczne rozwiązanie problemów z dojazdem.
- Trzeba zawieźć, przewieźć, to trzeba czymś tam wjechać. Jeszcze mamy troszeczkę seniorów i ludzi niepełnosprawnych, i oni mają wjazd na ogród - dodaje Grabkowski.
Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska nie ukrywa, że choć nie jest to największa miejska inwestycja, to należała ona do najtrudniejszych w ostatnich miesiącach.
- Dla osób, które mają tu swoje ogródki działkowe, jest ona naprawdę bardzo ważna. Bardzo trudna sama dokumentacja projektowa - podkreśla Mieczkowska.
Całość kosztowała ponad milion złotych.
Edycja tekstu: Michał Tesarski