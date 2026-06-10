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Przy zrywaniu asfaltu na Emilii Plater odkryto stare tory tramwajowe

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie ma już śladu po dawnym torowisku tramwajowym na skrzyżowaniu ulic Emilii Plater i Firlika w Szczecinie.
Przeleżało ono pod asfaltem niemal 80 lat i ujrzało światło dzienne dwa tygodnie temu - w trakcie zrywania nawierzchni jezdni.

Tutaj nie będzie powtórki ze śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, gdzie - po przebudowie - wyeksponowano fragment torowiska na wysokości „Ściany Płaczu” - informuje rzecznik spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński.

- Spodziewaliśmy się tego, że pod nawierzchnią ulicy będzie stare torowisko. Z pierwszych takich oględzin, które zostały sporządzone wynika, że torowisko jest w takim stanie, że nie nadaje się do jakiegokolwiek wyeksponowania, więc po prostu zostanie zezłomowane - tłumaczy Zieliński.

Z torowiska na ulicach Emilii Plater i Staszica korzystały przed 1945 rokiem tramwaje, które kursowały wówczas od Dworca Głównego w kierunku Niebuszewa. Tory te zlikwidowano po II wojnie światowej. Część z nich wykorzystano do budowy trasy tramwajowej na ulicy Dworcowej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Tutaj nie będzie powtórki ze śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, gdzie - po przebudowie - wyeksponowano fragment torowiska na wysokości „Ściany Płaczu” - informuje rzecznik spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński.

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