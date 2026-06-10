Przy zrywaniu asfaltu na Emilii Plater odkryto stare tory tramwajowe

Nie ma już śladu po dawnym torowisku tramwajowym na skrzyżowaniu ulic Emilii Plater i Firlika w Szczecinie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Przeleżało ono pod asfaltem niemal 80 lat i ujrzało światło dzienne dwa tygodnie temu - w trakcie zrywania nawierzchni jezdni.Tutaj nie będzie powtórki ze śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, gdzie - po przebudowie - wyeksponowano fragment torowiska na wysokości „Ściany Płaczu” - informuje rzecznik spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński.- Spodziewaliśmy się tego, że pod nawierzchnią ulicy będzie stare torowisko. Z pierwszych takich oględzin, które zostały sporządzone wynika, że torowisko jest w takim stanie, że nie nadaje się do jakiegokolwiek wyeksponowania, więc po prostu zostanie zezłomowane - tłumaczy Zieliński.Z torowiska na ulicach Emilii Plater i Staszica korzystały przed 1945 rokiem tramwaje, które kursowały wówczas od Dworca Głównego w kierunku Niebuszewa. Tory te zlikwidowano po II wojnie światowej. Część z nich wykorzystano do budowy trasy tramwajowej na ulicy Dworcowej.