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Epidemiolog: od mycia rąk nie ma wakacji

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Choroby nie planują urlopu - alarmują pracownicy szczecińskiego sanepidu i przypominają, że w wakacje rośnie liczba przypadków salmonellozy.
Do końca maja zanotowaliśmy już 58 przypadków. To o 30 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - powiedziała Renata Opiela, kierownik Oddziału Epidemiologii z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

- Rzeczywiście ten sezon wakacyjny sprzyja takim rozluźnieniom higienicznym, również wśród osób, które wypoczywają. Dlatego też powinny pamiętać, że po prostu od mycia rąk nie ma wakacji - mówi Opiela.

Zapobieganie salmonellozie polega głównie na odpowiednich praktykach higienicznych i starannym przygotowywaniu posiłków - tłumaczyła Agnieszka Naglacka, kierownik Oddziału Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku WSSE w Szczecinie.

- Są pewne kategorie żywności, które mogą być bardziej ryzykowne. Na przykład potrawy z wykorzystaniem surowych jaj. To może być tatar, to mogą być kremy z wykorzystaniem jaj, lody, majonezy własnej produkcji, ale również wyroby garmażeryjne - wylicza Naglacka.

Objawy salmonellozy mogą pojawić się w ciągu od 6 do 48 godzin od zakażenia i obejmują silne skurcze brzucha, wodnistą biegunkę, nudności, wymioty oraz gorączkę. Większość przypadków salmonellozy można leczyć w domu, ale jeśli objawy są ciężkie lub utrzymują się dłużej niż tydzień, konieczna może być konsultacja z lekarzem.

Edycja tekstu: Michał Król
To o 30 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - powiedziała Renata Opiela, kierownik Oddziału Epidemiologii z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
Zapobieganie salmonellozie polega głównie na odpowiednich praktykach higienicznych i starannym przygotowywaniu posiłków - tłumaczyła Agnieszka Naglacka, kierownik Oddziału Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku WSSE w Szczecinie.

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