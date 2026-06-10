Epidemiolog: od mycia rąk nie ma wakacji

Choroby nie planują urlopu - alarmują pracownicy szczecińskiego sanepidu i przypominają, że w wakacje rośnie liczba przypadków salmonellozy.

Edycja tekstu: Michał Król

Do końca maja zanotowaliśmy już 58 przypadków. To o 30 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - powiedziała Renata Opiela, kierownik Oddziału Epidemiologii z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.- Rzeczywiście ten sezon wakacyjny sprzyja takim rozluźnieniom higienicznym, również wśród osób, które wypoczywają. Dlatego też powinny pamiętać, że po prostu od mycia rąk nie ma wakacji - mówi Opiela.Zapobieganie salmonellozie polega głównie na odpowiednich praktykach higienicznych i starannym przygotowywaniu posiłków - tłumaczyła Agnieszka Naglacka, kierownik Oddziału Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku WSSE w Szczecinie.- Są pewne kategorie żywności, które mogą być bardziej ryzykowne. Na przykład potrawy z wykorzystaniem surowych jaj. To może być tatar, to mogą być kremy z wykorzystaniem jaj, lody, majonezy własnej produkcji, ale również wyroby garmażeryjne - wylicza Naglacka.Objawy salmonellozy mogą pojawić się w ciągu od 6 do 48 godzin od zakażenia i obejmują silne skurcze brzucha, wodnistą biegunkę, nudności, wymioty oraz gorączkę. Większość przypadków salmonellozy można leczyć w domu, ale jeśli objawy są ciężkie lub utrzymują się dłużej niż tydzień, konieczna może być konsultacja z lekarzem.