Zatrzymanie obywatelskie pijanego kierowcy

Dwóch mężczyzn zatrzymało pijanego kierowcę. Do zdarzenia doszło wieczorem w gminie Świdwin.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Na widok pojazdu poruszającego się slalomem mężczyźni postanowili zawrócić i zatrzymać samochód. Wezwani na miejsce policjanci przebadali kierowcę alkomatem. Jak się okazało miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.25-latek nie miał też prawa jazdy. Mężczyzna za prowadzenie samochodu bez uprawnień i pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem.