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Zatrzymanie obywatelskie pijanego kierowcy

Region Julia Nowicka

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
Dwóch mężczyzn zatrzymało pijanego kierowcę. Do zdarzenia doszło wieczorem w gminie Świdwin.
Na widok pojazdu poruszającego się slalomem mężczyźni postanowili zawrócić i zatrzymać samochód. Wezwani na miejsce policjanci przebadali kierowcę alkomatem. Jak się okazało miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

25-latek nie miał też prawa jazdy. Mężczyzna za prowadzenie samochodu bez uprawnień i pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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