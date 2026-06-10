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Kołobrzeg chce kupić budynek na przedszkole

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Władze Kołobrzegu chcą kupić budynek po prywatnym przedszkolu. Przeniosą w to miejsce jedną z publicznych placówek.
Chodzi o obiekt przy ulicy Wielkopolskiej, gdzie za kilka tygodni przestanie działać prywatne przedszkole. Nieruchomość została wystawiona na sprzedaż.

Wiceprezydent miasta do spraw społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz mówi, że magistrat chce skorzystać z okazji, zwłaszcza, że w tej rozbudowującej się okolicy nie posiada żadnej placówki oświatowej.

- Od wielu lat trwają dyskusje na temat tego, że właśnie w tej części miasta powinna pojawić się placówka oświatowa. Mamy gotowy budynek wyposażony, który jest z 2015 roku - dodaje Grędas-Wójtowicz.

W nowe miejsce miałoby zostać przeniesione Przedszkole Miejskie nr 7. Zdaniem władz miasta przemawiają za tym także względy ekonomiczne.

- Budynek przedszkola miejskiego numer 7 wymaga bardzo dużych nakładów finansowych - mówi wiceprezydent miasta.

Zielone światło dla tej inwestycji muszą dać jeszcze radni, a ostateczna decyzja zapadnie pod koniec czerwca.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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