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Dzień otwarty na szczecińskiej porodówce [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Warsztaty z ginekologiem i położną, o szczepieniach w czasie ciąży czy karmieniu piersią oraz oprowadzanie po oddziale. Szpital na szczecińskich Pomorzanach przeprowadził pierwszy dzień otwarty w Klinice Położnictwa i Ginekologii.
Przyszłe mamy mogły zapoznać się z oddziałem, poznać kadrę medyczną, ale i zdobyć wiedzę o pierwszych chwilach po narodzinach dziecka.

- Rozwiązanie tuż, tuż. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda poród. - Powinny być cyklicznie organizowane dni otwarte na porodówce. Teraz jest mało pacjentek, szpitalom chyba powinno zależeć, żeby skusić pacjentki. - Wspieram żonę i chcę się czegoś dowiedzieć na temat macierzyństwa, na temat ciąży, rodzicielstwa. - Wiem już czego się spodziewać, bardziej. Nie jest to aż taka niewiadoma, nie jestem aż tak przerażona całą sytuacją. - Żałuję, że czegoś takiego nie było przy pierwszej ciąży - mówili odwiedzający.

- Blok porodowy działa już w nowej części dość długo. Jest bardzo komfortowo, pojedyncze sale porodowe z łazienką. Dostęp do różnych metod farmakologicznych, ale nie farmakologicznych, również łagodzenia bólu. Duża przestronna sala przedporodowa, na której przebywają pacjentki w trasie preindukcji - mówiła Magdalena Bednarek-Jędrzejek, lekarz-położnik-ginekolog.

Szpital planuje, by dni otwarte były wydarzeniem cyklicznym po zakończeniu remontu w Klinice Położnictwa i Ginekologii.
Porodówka na Pomorzanach wkrótce przyjmie na świat tysięcznego noworodka.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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