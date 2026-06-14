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Kontrole Sanepidu nad morzem

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Kary finansowe na ponad 60 tys. złotych i sześć zamkniętych punktów gastronomicznych to bilans kontroli Sanepidu w regionie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Kary finansowe na ponad 60 tys. złotych i sześć zamkniętych punktów gastronomicznych to bilans kontroli Sanepidu w regionie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Zachodniopomorski Sanepid rozpoczyna kontrole nadmorskiej gastronomii. Inspektorzy chcą zapobiec powstawaniu ognisk masowych zatruć.
Ze statystyk wynika, że w skali roku prawie połowa takich przypadków zdarza się w wakacje. Poza sprawdzaniem czy w kuchni jest czysto inspektorzy edukują pracowników, a także właścicieli restauracji i stołówek.

Kontrole ruszyły przed startem wakacji, bo lepiej dmuchać na zimne - mówi Renata Opiela z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

- Dwa lata temu mieliśmy bardzo duże ognisko o liczebności 170 osób. Nie chcielibyśmy, żeby ta sytuacja się powtórzyła, stąd edukujemy troszeczkę przed sezonem - przyznała.

Kontrolerze przypominają rzeczy tylko teoretycznie oczywiste, jak to, żeby osoba z objawami chorobowymi nie miała wstępu do kuchni.

- Przypominamy przedsiębiorcom i ogółowi społeczeństwa, jak ważne jest zachowanie higieny właśnie w okresie wakacyjnym, ponieważ salmonella nie ma urlopu i higiena rąk również nie powinna takiego urlopu mieć - podkreśliła.

Za większość sezonowych zatruć odpowiada właśnie salmonella. Bakterie obecne są w surowych, niedogotowanych lub źle przechowywanych produktach spożywczych. Sanepid notuje rocznie kilka tysięcy zatruć i po 300 ognisk zakażenia tą bakterią.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anety Łuczkowskiej (IAR)

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