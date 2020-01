Kontrowersje wokół przebudowy al. Wyzwolenia [ZDJĘCIA]

Przebudowa alei Wyzwolenia spowoduje, że stracimy klientów, a mieszkańcy nie będą mieli gdzie zostawić swoich samochodów - tak przedsiębiorcy mówią o planowanej modernizacji tej alei. Chodzi o odcinek między Lubomirskiego a placem Kilińskiego.

Ta inwestycja to element przebudowy torowiska na pl. Rodła. Prace prowadzone będą także na placach Żołnierza Polskiego i alejach: Niepodległości i Wyzwolenia.Mieszkańcy nie zgadzają się, by z alei Wyzwolenia zostały usunięte miejsca postojowe na chodnikach. By pokazać swój sprzeciw na kamienicach rozwiesili ulotki, przygotowują też petycję do urzędu miasta.- Nie wiemy czemu ta nowa organizacja miałaby służyć. I przede wszystkim: co jest celem tej organizacji, bo na pewno nie posłuży ona mieszkańcom i przyjeżdżającym do nas osobom. - Brak miejsc parkingowych spowoduje, niestety, że będziemy musieli się przenieść, sprzedać nasze lokale. Uważam, że tak radykalne działanie jest szkodliwe - oceniali mieszkańcy.Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie odpowiada, żepo przebudowie priorytetem w tym miejscu będzie komunikacja miejska.- Pas autobusowo-tramwajowy, będzie też pas dla aut indywidualnych..., będzie szeroki, wygodny dla pieszych chodnik. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mieszkańcy chcieliby parkować pod samymi drzwiami natomiast w ramach tej przebudowy i idei, która jej przyświeca niestety, te miejsca zostaną usunięte - zapowiada Hanna Pieczyńska.Dodaje, że by ułatwić parkowanie mieszkańcom na ulicy Ofiar Oświęcimia powstanie dodatkowych 20 miejsc parkingowych. Przetarg ma tę inwestycję ma zostać wkrótce ogłoszony.