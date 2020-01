Bogucki o Marszu tysiąca tóg: Trudno tutaj nie dostrzegać tych konotacji politycznych

To nie jest dobra forma prezentowania swoich poglądów - powiedział w "Popołudniowej Przeplatance" Radia Szczecin Zbigniew Bogucki.

Radny PiS sejmiku województwa i jednocześnie adwokat, tak skomentował sobotni "Marsz tysiąca tóg", który odbył się w Warszawie. - Myślę, że to nie jest dobra forma prezentowania swoich myśli i zapatrywań na to, jakie są pomysły ustawodawcze. Powinny być przedstawiane w zupełnie innych miejscach. Ulica na pewno nie jest dobrym miejscem. Trudno tutaj nie dostrzegać tych konotacji politycznych w sytuacji, kiedy część środowisk prawniczych w sposób niestety bardzo otwarty wypowiedziała wojnę rządowi. Niekoniecznie mierząc się na argumenty, ale cóż. To już nie mój problem - powiedział Bogucki.W marszu wzięło udział, według warszawskiego Ratusza, 15 tysięcy osób. Sędziowie i prawnicy z Polski i krajów europejskich przeszli w togach sprzed siedziby Sądu Najwyższego pod Pałac Prezydencki, a potem przed Sejm. Wyrażali w ten sposób sprzeciw wobec ustawy dyscyplinującej sędziów.Hasło marszu to "Prawo do niezawisłości. Prawo do Europy".