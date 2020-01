Paweł Mucha: społeczna kontrola władzy rolą mediów

Polityk nie może się obrażać i mieć pretensji do mediów za to, że te działają w interesie publicznym - tak o sprawie profesora Tomasza Grodzkiego mówił w "Rozmowie pod krawatem" Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Zdaniem Pawła Muchy osoba publiczna musi liczyć się z krytyką.- Rolą mediów zawsze jest społeczna kontrola władzy, także w tym zakresie, w którym pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, czy jeden z najważniejszych polityków w kraju działa zgodnie czy niezgodnie z prawem. Mówię tu o pewnej normie i zasadzie. Jeżeli się wchodzi do polityki, to trzeba mieć przekonanie do tego, ze nie można się na media obrażać. Ja nie dostrzegam w tej sprawie żadnego naruszenia prawa w działaniach Radia Szczecin - zaznaczył Paweł Mucha.Sam Grodzki ani razu nie skomentował w Radiu Szczecin wypowiedzi osób, które opowiedziały o procederze wręczania korzyści majątkowych w szpitalu w Zdunowie.Opowiedziały zresztą nie tylko dziennikarzom, a przede wszystkim śledczym. Marszałek Senatu w innych mediach podkreśla za to, że chodzi o "odbicie Senatu" i "nieczystą grę" wokół niego.