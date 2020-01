Szef PO w regionie broni prof. Grodzkiego

Broni profesora Grodzkiego, wierzy w jego niewinność - szef zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka w "Rozmowach pod krawatem" przekonywał, że nie można podważać uczciwości marszałka Senatu.

Gdy do mediów - a przede wszystkim do prokuratury - zgłaszają się kolejni pacjenci leczeni w szpitalu w Zdunowie, którzy opowiadają o wręczaniu pieniędzy profesorowi Grodzkiemu, jego partyjny kolega podkreśla, że oskarżenia pojawiły się dopiero teraz.- Uważam, że ta sprawa ma związek tylko i wyłącznie z aktualną działalnością polityczną profesora Grodzkiego. Przez 20 lat żadna z tych osób nie zgłosiła się do odpowiednich służb. Dopiero wtedy, kiedy objął tak ważne stanowisko, nagle zaczęto znajdować jakieś podejrzenia - powiedział Marchewka.Sprawę profesora Tomasza Grodzkiego bada prokuratura. Marszałek Senatu na razie odpowiedział prywatnymi aktami oskarżenia, między innymi wobec dziennikarzy.