RSnW: samochodów więcej, miasto się korkuje

Na każdy tysiąc szczecinian przypada 850 samochodów. Po mieście poruszają się ponadto auta leasingowane i zarejestrowane poza Szczecinem. Z tego powodu jazda ulicami robi się coraz trudniejsza.

Miasto zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej - kierowcy chcą natomiast zwiększenia liczby miejsc parkingowych. Na temat utrudnień na szczecińskich drogach rozmawiali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".Kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta w Szczecinie, Marcin Charęza tłumaczył, że kierowców trzeba zachęcać do korzystania z komunikacji miejskiej.- Żeby te pojazdy były zostawiane na rogatkach miasta. Stąd przy większych inwestycjach wykonywane będą - i już są - parkingi Park&Ride. Tam będziemy mogli podjechać samochodem, zostawić go i dalej kontynuować podróż - zalecał.Piotr Czypicki ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego uważa, że komunikacja w Szczecinie nie zdaje egzaminu.- W godzinach szczytu nasza komunikacja miejska stoi w korkach. Mamy bardzo mało buspasów, zdecydowanie za mało. Mamy wiele miejsc, w których na buspasy czekamy i doczekać się nie możemy - powiedział Piotr Czypicki.Od jesieni 2015 roku liczba samochodów w Szczecinie wzrosła dwukrotnie.