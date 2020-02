Prezydent Krzystek: podwyżki są, bo być muszą

Podwyżki w mieście są konieczne, bo mamy w Polsce "galopującą inflację" i wzrost kosztów utrzymania - tłumaczył w "Rozmowie pod krawatem" prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.

W tej kadencji radni współrządzącej koalicji KO-Bezpartyjni zatwierdzali między innymi wzrost opłat za przedszkola czy ponad 100-procentową podwyżkę za wywóz śmieci w Szczecinie. Piotr Krzystek tłumaczy, że wszystko przez inflację.- Istotnym czynnikiem, który wpływa na koszty - choćby posiłków w szkołach czy żłobkach - są galopujące ceny żywności. To ma wpływ na to ile wydajemy na utrzymanie naszych podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej czy Klubach Seniora, to nie są rzeczy obojętne. Wzrost płacy minimalnej generuje wzrost kosztów utrzymania. Prąd podrożał o 70 proc., mówię o odbiorcy takim, jakim jest gmina - argumentował prezydent Krzystek.Inflacja w Polsce - według danych Głównego Urzędu Statystycznego - wynosi nieco ponad 3 procent.