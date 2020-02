"Wyjechali, zniknęli, fabryka pozostała na naszej głowie"

Ministerstwo pracuje nad ratunkiem dla ST3 Offshore - mówiła w Samorządowej Przeplatance Radia Szczecin przewodnicząca klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w zachodniopomorskim sejmiku Małgorzata Jacyna-Witt.

ST3 to zachodniopomorski Janów Podlaski, coś co dobrze funkcjonowało, z przyszłością, jak stadnina i było chlubą regionu, w co zainwestowano publiczne/nasze pieniądze, „fachowcy” z PiS doprowadzają w krótkim czasie do bankructwa i szukają winy u innych? Kto ma w to uwierzyć? https://t.co/TEApriZTz6 — Norbert Obrycki (@NorbertObrycki) February 12, 2020

Małgorzata Jacyna-Witt na naszej antenie komentowała w ten sposób wpis pełnomocnika marszałka województwa Olgierda Geblewicza - Norberta Obryckiego. W nim, były poseł podkreśla, że "fachowcy z PiS doprowadzili do bankructwa zakładu".Zdaniem Jacyny-Witt "to ukochani Niemcy posła Obryckiego wyprowadzili pieniądze z firmy".- Wyjechali, zniknęli, ich nie ma, fabryka pozostała na naszej głowie. Pozostaje też w ich zarządzaniu część udziałów, stąd mamy też utrudnione możliwości w doprowadzeniu całej sprawy do końca. Tym zajmuje się pan Minister Gospodarki Morskiej. Jutro jest konferencja prasowa w tej sprawie. Myślę, że pan minister w jasny sposób wytłumaczy, jakie są rozwiązania dla ST3.ST3 Offshore to fabryka, którą oddano do użytku na przełomie 2015 i 2016 roku. Wybudował ją niemiecki Bilfinger, który zaraz po ukończeniu inwestycji przestał się zajmować budowami morskich farm wiatrowych. Kolejny niemiecki inwestor porzucił fabrykę z długami, wówczas przejął ją państwowy fundusz Mars.