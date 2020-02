Kontrakt niedokończony, bo spółka upada [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

ST 3 Offshore czyli fabryka podstaw do morskich elektrowni wiatrowych nie dokończy kontraktu na budowę dwóch suwnic do rozładunku kontenerów.

Suwnice były budowane dla portu w Kłajpedzie. Pierwsza suwnica jest właściwie gotowa druga w częściach zostanie odebrana przez zamawiającego mówi Cezary Krasodomski prezes ST 3 Offshore:



- Dźwig numer jeden jest w 99 procentach skończony, on już odpłynie do Kłajpedy, natomiast wszystkie elementy dźwigu drugiego również zostaną zabrane przez Finów do wybranych przez nich lokalizacji, zostaną również odpowiednio opomiarowane, są wykonane, proszę mi wierzyć, nie są to puste słowa, perfekcyjnie.



Przyczyna niedokończenia kontraktu jest trudna sytuacja spółki, która złożyła wniosek o upadłość. Ma on zostać rozpatrzony 25 lutego. Przypomnijmy że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło plan dalszego funkcjonowania ST 3 Offshore. Warunkiem jego realizacji jest akceptacja przez syndyka.