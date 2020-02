"Szczecin jest pięknym miastem". W sobotę przekonało się o tym kilkaset osób [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Kilkaset osób wzięło udział w VIII Międzynarodowym Dniu Przewodnika Turystycznego w Szczecinie.

O 11 z placu Lotnika, chętni wyruszyli w 24 różne trasy np. do lokalnego browaru, do miejsc znanych z różnych filmów czy na spacer szlakiem świątyń.



- Poprowadzę wycieczkę szlakiem Jakuba i Sławomira Lewińskich - rzeźbiarzy, którzy zmieniali Szczecin - mówił Przemysław Głowa, przewodnik po Szczecinie.



- Ja idę do browaru - powiedziała kobieta. - Nigdy tam nie byłam. Nie znam produkcji piwa, nie wiem, jak to wygląda od środka. Piwa nie lubię, ale chętnie zobaczę ten proces.



- Jestem po raz siódmy - dodał mężczyzna. - Szczecin jest pięknym miastem.



- Chodzę od kilku lat - podkreślała szczecinianka. - Byłam już w Archiwum, w Książnicy Pomorskiej, Urzędzie Miasta.



Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Szczecin wielu kultur". Wszystkie wycieczki były bezpłatne.