Solidarna Polska chce, by żołnierze wyklęci byli patronami szczecińskich ulic

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

"Chcemy, aby trzej żołnierze wyklęci związani z Pomorzem Zachodnim byli patronami szczecińskich ulic" - taką deklaracje złożył przewodniczący Zachodniopomorskiego Zarządu Solidarnej Polski.

Jak twierdzi Dariusz Matecki, to część akcji mającej zapobiec rekomunizacji przestrzeni publicznej, jaka się dokonuje w miastach rządzonych przez Platformę Obywatelską.



- Dziś składam do komisji ds. bezpieczeństwa publicznego i samorządności trzy wnioski. O wpisanie do banku ulic Czesława Holuba ps. "Ryks". Leona Suchockiego ps. "Lwiątko" i Andrzeja Kiszkę ps. "Dąb". Trzeba przypomnieć, że głosami Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych, odrzucono kapitana Narodowych Sił Zbrojnych Lecha Karola Neymana ps. "Butryma", jako patrona ronda na Prawobrzeżu - mówi Matecki.



W tym roku rozpoczęto też starania, by w Szczecinie powstał mural Rotmistrza Witolda Pileckiego. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.