Senator PO przeprosiła kobiety za obniżone emerytury

Magdalena Kochan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Magdalena Kochan z Platformy Obywatelskiej przeprasza kobiety za obniżone emerytury. W "Rozmowie pod krawatem" przyznała, że "ustawodawca popełnił błąd", a ówczesny Sejm tego błędu nie poprawił.

Sprawa dotyczy około 100 tysięcy emerytek rocznika 1953. Przepis, który zaniża im świadczenie, obowiązuje od rządów PO-PSL - od stycznia 2013 roku. Obecna senator a wcześniej posłanka Magdalena Kochan przyznała się do błędu.



- Muszę to powiedzieć z przykrością i przeprosinami. Ustawodawca - w tym Magdalena Kochan, wtedy posłanka - zagłosowaliśmy za takim rozwiązaniem, które rocznikowi 1953 nie pozwalało osiągnąć tych standardów, które wymagał przepis - mówi Kochan.



Ostatnio kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska na spotkaniu z wyborcami w Obornikach ubolewała, że projekt Senatu, który zakłada ponowne przeliczenie emerytur: "ciągle leży w Sejmie". Na pytanie jednej z kobiet przysłuchujących się wystąpieniu kandydatki: "Gdzie to było, jak żeście rządzili osiem lat?" - na to pytanie Kidawa-Błońska nie odpowiedziała, zmieniła temat na koronowirusa.