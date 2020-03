Kolejki na granicach mogą ulec skróceniu

Jest szansa na usprawnienie ruchu na polsko-niemieckich przejściach granicznych.

Wszystko dzięki zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego - mówi komandor podporucznik Andrzej Juźwiak z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.- Decyzją ministra zdrowia, osoby przyjeżdżające do Polski i zwolnione z obowiązkowej kwarantanny nie muszą już wypełniać karty lokalizacyjnej podczas kontroli. Powinno to zdecydowanie ułatwić przejazd przez granicę - informuje Juźwiak.Obecnie kolejka kierowców na niemieckiej Autostradzie A11 oczekujących przed dojazdem do przejścia granicznego w Kołbaskowie sięga zjazdu nr 6 w okolicach miejscowości Gramzow. W Krajniku i Świnoujściu samochodem osobowym można przejechać granicę bez zbytniego oczekiwania.Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe, w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. W sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.