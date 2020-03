Gigantyczne korki na granicy. "Sytuacja jest dramatyczna" [ZDJĘCIA]

Prawie trzydziestokilometrowa kolejka pojazdów ustawiła się przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Czas oczekiwana to ponad 8 godzin.

Kierowcy samochodów osobowych w Krajniku Dolnym odprawiani są duży szybciej. Tam ustawiła się dwukilometrowa kolejka pojazdów. Czas oczekiwania nie przekracza tam dwóch godzin.Korki przed przejściem granicznym w Kołbaskowie nie ustają, do naszej redakcji dzwonią zniecierpliwieni kierowcy.- Kierowcy osobówek muszą podziękować za taką kolejkę kierowcom ciężarówek. Ci zamiast ustawić się na prawym pasie, blokują także lewy. Co 4-5 kilometrów znajduje się tzw. "szeryf" i blokują przejazd lewym pasem - mówił kierowca.By usprawnić ruch, Prezydent Szczecina zaapelował o otwarcie przejścia w Lubieszynie do wojewody, ale też do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik Piotra Krzystka. Łukasz Kolasa dodał, że prezydent poinformował o sytuacji wiceministra Macieja Wąsika za pośrednictwem mediów społecznościowych.Uruchomienie przejścia w Lubieszynie dla tzw. małego ruchu ułatwiłoby życie tym, którzy funkcjonują po obu stronach granicy - mówił Kolasa.- Ta sytuacja jest właściwie dramatyczna. Nie do wyobrażenia dla każdego, kto właściwie przejeżdża na drugą stronę kilka, najdalej kilkanaście kilometrów tylko po to, aby dostać się do pracy lub do domu - mówił rzecznik prezydenta.Łukasz Kolasa poinformował Radio Szczecin, że prezydent Krzystek nie otrzymał jeszcze odpowiedzi ws. przejścia w Lubieszynie.Obecnie jedynymi miejscami w naszym regionie do przekraczania polsko-niemieckiej granicy są Świnoujście, Kołbaskowo i Krajnik Dolny.