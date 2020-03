Rolnicy apelują o pomoc w związku z epidemią

Rolnicy piszą do ministra: "Pomocy, koronawirus uderza w rolnictwo".

Gospodarze chcą m.in. poręczeń kredytów od Banku Gospodarstwa Krajowego, odroczenia płatności składek KRUS i czynszów dla rządowych agencji, a także ustalenia cen maksymalnych dla środków potrzebnych w produkcji rolniczej.Myśląc o gospodarzach, myśli się też o konsumentach - tłumaczy Edward Kosmal, przewodniczący Porozumienia Regionalnego Szczecin-Wrocław-Opole Solidarności Rolników.- Sytuacja na rynku powoduje to, że w niektórych sklepach gwałtownie rośnie cena żywności, nieuzasadniona cena żywności. Uważam, że rząd powinien jak najszybciej podjąć działania, tak jak pakiet stworzył dla przedsiębiorstw, tak również powinien stworzyć pakiet pomocowy dla polskiego rolnictwa - tłumaczy Kosmal.Rolnicy przypominają, że od 3 lat polskie gospodarstwa walczyły z suszą, co jest dla nich dodatkowym obciążeniem. Apel rolników ma trafić również do premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta RP Andrzeja Dudy.