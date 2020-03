"Piosenka światłoczuła" i "Decymy" w studiu S1 Radia Szczecin. Natalia Kukulska znowu wystąpi w ramach cyklu Blackout.

Na piątkowy wieczór proponujemy retransmisję koncertu artystki.- Oferty rozrywkowe i twórcze w internecie kwitną... I bardzo dobrze! Postaram się "wbić" w ten trend wraz z Radiem Szczecin; zapraszam na powtórkę koncertu z serii Blackout. Skoro Wy nie możecie na koncert, to my do Was zapukamy, postaramy się Was od domowej codzienności oderwać - zaprasza Natalia Kukulska.Koncert Natalii Kukulskiej z cyklu Blackout wyemitujemy o godzinie 19. Będzie dostępny również na naszym facebookowym profilu.