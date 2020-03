Nitras groził Nowej Lewicy. Teraz się wypiera, ale nagranie pokazuje, że kłamie [WIDEO]

Mat. twitter.com/partiarazem

Część z polityków z kłamstwa uczyniło oręż do skutecznej walki politycznej - tak wypowiedz posła Sławomira Nitrasa komentuje dr Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.

W czwartek podczas debaty poseł Nitras powiedział do posłanki Nowej Lewicy: "Jak będziemy rządzić z Konfederacją, to my się zajmiemy Polską, a oni wami". Potem w mediach społecznościowych wyparł się własnych słów. Ale zachowało się nagranie z sejmowej kamery.



Poseł Nitras kłamał, gdy robił kampanię wyborczą Piotrowi Krzystkowi. Pomówił wtedy jego kontrkandydatkę Teresę Lubińską o to, że będąc ministrem finansów umorzyła podatek politykowi Samoobrony. Swoim kłamstwem chwalił się w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.



Dwa lata temu obiecywał, że już więcej kłamać nie będzie. Podczas konferencji prasowej tłumaczył, że kłamał w sprawie Lubińskiej, bo był młody.



- Niech to zostanie między nami. To jest historia, jak ja miałem 30 lat, a teraz mam 45 - mówił Nitras.



Tym razem kłamstwo Nitrasowi udowodniła Partia Razem. Podczas czwartkowej debaty posłanka Anna Maria Żukowska - rzeczniczka Nowej Lewicy, przytoczyła wypowiedz Nitrasa: "Jak będziemy rządzić z Konfederacją, to my się zajmiemy Polską, a oni wami".



Poseł wyparł się swoich słów i zagroził posłance Nowej Lewicy skierowaniem sprawy do komisji etyki poselskiej. Okazało się, że i tym razem kłamie poseł Nitras. Partia Razem opublikowała nagranie z kamery sejmowej, na którym słuchać groźby pod adresem Lewicy w przypadku koalicji z Konfederacją.



Politolog Piotr Chrobak uważa, że dla części polityków kłamstwo jest dozwolona praktyką.



- Część polityków z kłamstwa uczyniło formę oręża politycznego do bardzo skutecznej walki politycznej. Na kłamstwo w polityce przyzwolenie niestety jest. Dopóki społeczeństwo i wyborcy będą na to pozwalali, dopóty politycy będą się kłamstwem posługiwać - mówi Chrobak.



Zdaniem politologa, zachowanie takich posłów jak Sławomir Nitras niszczy standardy w polityce.