Leśnicy apelują o ostrożność w trakcie spacerów

Prosimy o zachowanie ostrożności w lesie - apelują zachodniopomorscy leśnicy. Słoneczna pogoda i wyższe temperatury sprawiły, że w lasach pojawiło się zdecydowanie więcej osób.

Dla wielu z nich spacer i bieg po terenach leśnych, to sposób na zachowanie dobrej formy w czasie walki z koronawirusem.Leśnicy tymczasem przypominają, że ludzie odpowiadają za dziewięćdziesiąt procent wszystkich pożarów w lasach. Od początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wybuchło 20 pożarów, z czego tylko w marcu doszło do 13 pożarów. Łączna powierzchnia pożarów to nieco ponad 1,5 hektara (1,61 ha). Koszt odnowienia jednego hektara lasu to kwota ponad 13 tys zł.W ramach systemu przeciwpożarowego działa 56 punktów obserwacyjnych, 40 z nich jest wyposażonych w kamery, 16 obiektów to tradycyjne wieże z obserwatorem.W każdym z nadleśnictw codziennie w gotowości będzie 35 samochodów patrolowo-gaśniczych, leśnicy mają do dyspozycji także 5 samolotów gaśniczych oraz jeden patrolowy.A my przypominamy - na terenach lasów nie można rozpalać ognisk, grilli oraz palić papierosów.