Jakich miejsc nie wolno odwiedzać w trakcie epidemii?

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie apeluje, by nie spacerować po parkach, odradza też chodzenie na cmentarz, z kolei Świnoujście grodzi wejścia na plaże.

To efekt wprowadzenia obostrzonych przepisów związanych z epidemią koronawirusa. Zgodnie z nimi wychodzenie z domu jest możliwe tylko w określonych przypadkach, m.in. związanymi z wykonaniem niezbędnych czynności.Wyjście na cmentarz do takich nie należy - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Andrzej Kus. - Nie jest to niestety niezbędne do naszego funkcjonowania. Tutaj też wsłuchiwaliśmy się w to co mówi minister zdrowia - podkreślał Kus.To samo dotyczy parków - dodał Andrzej Kus. - Do parków nie mamy bram wejściowych, ani furtek. Jeśli chcielibyśmy ogrodzić je taśmą, to potrzebowalibyśmy kilometrów taśmy - tłumaczył Kus.W Świnoujściu z kolei trwa grodzenie wejść na plażę - poinformował zastępca prezydenta miasta Paweł Sujka. - Przejścia są w tej chwili wyklejane różnymi rodzajami taśm i tablicami informującymi o zakazie wejścia na plażę - tłumaczył Sujka.Za złamanie przepisów grozi grzywna od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.