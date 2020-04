Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

777 lat temu Szczecin otrzymał prawa miejskie. Dokument nadający Szczecinowi prawo magdeburskie wystawił Barnim I.

- To jest ważne wydarzenie dla historiografii niemieckiej, a nie polskiej - mówi historyk Wojciech Lizak. - Osobiście nie przywiązuje żadnej wagi do tej daty z tego powodu, że to był naturalny proces, który objął całą wschodnią Europę. Takie miasta na Dalekim Wschodzie wschodniej Europy, jak Nowogród.



Nadanie praw miejskich dawało dużą niezależność władzom Szczecina. Określało też sposób rządzenia miastem. - Kto sprawuje władzę, ilu jest burmistrzów, kto i jakie czynsze płaci, kto może prowadzić działalność gospodarczą, jak są zorganizowane Cechy. Najważniejsze w jednym i drugim systemie było to, że prawo miejskie oznaczało, że w stosunku do miast jest ograniczone prawo suwerena feudalnego - stwierdził Lizak.



Dokument Barnima I z 1243 roku o nadaniu praw miejskich Szczecinowi nie zachował się do naszych czasów. Znamy późniejszy wydany przez Bogusława 4, który potwierdza prawa miasta.