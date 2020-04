Trochę normalności, czyli pierwszy dzień luzowania ograniczeń [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na bulwarach spotkać można pojedyncze osoby, chętniej korzystamy z wypoczynku na Jasnych Błoniach, a do marketów stoimy już w krótszych kolejkach. Tak jest w Szczecinie.

Od poniedziałku luzujemy obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.Od 20 kwietnia dozwolone jest korzystanie z plaż i bulwarów. Na Nabrzeżu Celnym wypoczywających można było policzyć na palcach jednej ręki. - Było paru biegaczy, ale żeby usiąść i posiedzieć to nie było - mówiła szczecinianka.Korzystać można już ze spacerów po lesie i parkach. Tłumnie - choć nie tak jak do niedawna - było na Jasnych Błoniach. Sprzedawca kawy powiedział, że stratny dziś nie będzie. Byli rowerzyści, seniorzy, dzieci grające w piłkę i matki z wózkami.- Dzieciom tym bardziej potrzeba ruchu, powietrza. Są zabezpieczone i mają maseczki. Nie zbliżamy się do ludzi, z którymi nie mieszkamy i nie przebywamy, więc myślę, że jesteśmy względnie bezpieczni - mówiła matka z dziećmi.Złagodzone są też przepisy dotyczące handlu - w sklepach, które mają powyżej 100 metrów kwadratowych może przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Tym samym kolejki są krótsze.- Przyszłam i były dwie osoby. Ładniej, dobrze, wszystko elegancko - przyznała kobieta, która robiła zakupy.Drugi etap luzowania obostrzeń to otwarcie sklepów budowlanych w weekendy, otwarcie hoteli oraz bibliotek i muzeów. Nie wiadomo jednak, kiedy to się stanie. Premier i minister zdrowia muszą ocenić najpierw etap pierwszy.