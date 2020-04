Bierzcie przykład ze szczecińskiego marynarza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Najbardziej znany szczeciński marynarz daje dobry przykład mieszkańcom - zgodnie z obowiązkiem nosi maseczkę ochronną.

Ubranie rzeźby Marynarza Sternika w al. Fontann to wspólna inicjatywa Teatru Polskiego i grupy Szczecinianki Szyją Maseczki.



To symbol Szczecina i tak chcemy promować noszenie maseczek - mówi Elżbieta Andrzejkowicz, założycielka grupy.



- Chcemy promować protekcję, ochronę przed dziwnymi czasami, które nas spotkały. Maseczka zabezpiecza twarz naszego marynarza; jest ogromnych rozmiarów. Przede wszystkim jest tu serce wkładane w to wszystko - podkreśliła.



Aleksandra Kopińska, zastępca dyrektora Teatru Polskiego w Szczecinie dodaje, że do uszycia czarno-białej maseczki dla marynarza trzeba się było specjalnie przygotować.



- Maseczka jest idealnie dopasowana do marynarza, pan Piotr zmierzył w czwartek jego twarz, panie krawcowe w naszej pracowni uszyły dwie maseczki z różnicą 5-centymetrową: maseczka leży jak ulał, idealnie. Chociaż model nie jest łatwy, bo jest nieco sztywny - poskarżyła się Aleksandra Kopińska.



Na ubranie marynarza zgodę wydał architekt miasta. Zgodnie z planem inicjatorzy akcji będą zmieniać marynarzowi maseczkę.