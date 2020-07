Zmiany na alei Jana Pawła II. Sprawdź jak jechać

Aleja Papieża Jana Pawła II. źródło: wikipedia.org

Prośbę prowadzących restauracje i kawiarnie w szczecińskiej Alei Fontann poparli miejscy radni i już od piątkowego wieczora wprowadzane będą zmiany na alei Jana Pawła II.

Miedzy placami Grunwaldzkim i Lotników jezdnia zostanie zwężona.



Na czym dokładnie będą polegały zmiany tłumaczy Marcin Charęza z magistratu: - Na początkowym odcinku około 100 metrów, ruch będzie odbywał się wyłącznie jednym pasem - lewym, przyległym do Alei Fontann. Na wysokości około połowy odcinka, czyli posesji numer 45. nastąpi odgięcie toru ruchu i przeplotka na pas prawy, prowadzący już do placu Lotników.



A co z parkowaniem? - Te ostatnie odgięcie umożliwi nam utrzymanie miejsc postojowych przy budynku, jak również wyznaczenie pasa postojowego dla pojazdów, chcących parkować równolegle na pasie lewym, wzdłuż Alei Fontann - dodaje Charęza.



Ruch na jezdni przeciwnej do placu Grunwaldzkiego będzie się odbywał po staremu.