Zdewastowany pomnik upamiętniający ofiary Katastrofy Smoleńskiej

To jest barbarzyństwo polityczne i efekt nakręcania spirali agresji - tak o dewastacji pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Stargardzie mówi poseł Michał Jach.

W sobotę nieznani sprawcy wywrócili donice z kwiatami i porozrzucali świece ustawione wokół pomnika upamiętniającego ofiary z katastrofy lotniczej z 2010 roku.



- Honorujemy i czcimy pamięć o naszych przodkach i bohaterach. Cmentarze i miejsca pamięci podlegają szczególnej ochronie. Tutaj wątpię, że była to jedna osoba, bo ten wazon jest bardzo ciężki, ja go nie mogłem podnieść... - mówił Jach.



Poseł Michał Jach uważa, że sprawcy kierowali się motywami politycznymi.



- Symptomatyczne, bo w czwartek w Stargardzie był pan prezydent Andrzej Duda, w piątek była pani marszałek Elżbieta Witek, która po południu składała kwiaty przed tym pomnikiem. To efekt - jestem przekonany - nakręcania spirali nienawiści i agresji. Widzimy przecież, co wyprawia jeden z posłów ze Szczecina - dodał.



Stargardzka policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia sprawców. Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Stargardzie został odsłonięty w 2014 roku.