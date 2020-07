Goleniów częścią Pomorzan? Jeśli chodzi o szpitale - to prawdopodobne

Szpital na Pomorzanach. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Szpital na Pomorzanach w Szczecinie może przejąć szpital w Goleniowie. O planach poinformował podczas ostatniej sesji rady powiatu starosta goleniowski, Tomasz Stanisławski.

Może to znacznie poprawić sytuację placówki, a także pacjentów.



Na razie to tylko plany, żadne ostateczne decyzje nie zapadły. - Planujemy spotkanie z dyrektorem szpitala na Pomorzanach, by omówić szczegóły - mówi starosta goleniowski, Tomasz Stanisławski.



- Bardzo się cieszę, że idziemy tą drogą, ze są prowadzone rozmowy, bo wydaje się to jedyną możliwością, by uratować szpital w Goleniowie. Gratuluję podjęcia kroków w tym kierunku - powiedział.



Pomysł poparli radni. Plan chwalił między innymi radny Arkadiusz Guziak.



- Musimy działać jako powiat, jako zarząd i jako spółka i pewne rzeczy przyspieszać jeżeli chodzi o współpracę. Jak najszybciej postaram się zorganizować spotkanie z dyrektorem Sygutem - zapowiedział.



Szpital zadłużony jest na kilkanaście milionów złotych.



Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przyznaje, że uczelnia jest zainteresowana przejściem placówki w Goleniowie. Jednak jest za wcześnie, by mówić o konkretach.