Policja zatrzymała podejrzanego. Apel do pokrzywdzonych

Mężczyzna, który niszczył samochody i zaklejał drzwi kilkunastu sklepów w centrum Szczecina - jest już w rękach policji. Funkcjonariusze zatrzymali go około 21 w czwartek.

Policjanci, na podstawie monitoringu i informacji od mieszkańców, ustalili podejrzanego. Niedawno zatrzymali go w jego mieszkaniu. Mężczyzna trafił na komisariat. W tym momencie funkcjonariusze przesłuchują go. Być może usłyszy zarzuty.Chodzi o mężczyznę, który od kilku dni w okolicy ulic Krzywoustego, Małkowskiego i Królowej Jadwigi zaklejał w sklepach i punktach usługowych zamki, niektórym porysował samochody ostrym przedmiotem. Nagranie, na którym widać, jak postawny mężczyzna trzymający na smyczy psa, niszczy samochód trafiło do internetu. Wtedy o sprawie zrobiło się głośno. Mimo to, choć poszkodowanych jest co najmniej kilkunastu przedsiębiorców, to zawiadomienie w komisariacie złożyły cztery osoby - stąd apel policji o zgłaszanie się wszystkich pokrzywdzonych.