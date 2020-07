A w Chojnie kwietne, miododajne łąki... [ZDJĘCIA]

Zamiast dyskusyjnego niekoszenia traw Chojna chce postawić na kwietne łąki z prawdziwego zdarzenia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zamiast dyskusyjnego niekoszenia traw Chojna chce postawić na kwietne łąki z prawdziwego zdarzenia.

Pierwsza łąka została już wysiana - mówi Barbara Rawecka, burmistrz miasta.



- Mamy ponad 4 ary już posianej łąki kwiatowej. Czekamy na efekt. Ona się znajduje tuż przy murach. Kwiaty na tle zabytkowych murów to po prostu marzenie każdego - wierzy.



Jak podkreśla burmistrz, łąka ma nie tylko cieszyć oczy.



- To jest łąka miododajna. Zależy nam, żeby wspomagać okoliczne pasieki, pszczoły i inne owady. Na łące lada moment zamontujemy trzy specjalne domki dla owadów - zapowiada burmistrz Rawecka.



Na razie łąka to po prostu zielone poletko, ale pierwszych kolorowych kwiatów można spodziewać się w ciągu najbliższych tygodni.



Włodarze miasta nie wykluczają, że powstaną kolejne łąki.