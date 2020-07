Konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia SPP i podniesienia opłat za parkowanie [ZDJĘCIA]

W tym roku wpływy z SPP w obecnym kształcie miasto szacowało na niespełna 22 miliony złotych. Przewidywana strata z powodu zawieszenia opłat w czasie pandemii to około 6 milionów złotych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Strefa Płatnego Parkowania większa, droższa i bez rocznych abonamentów - taką propozycję dla kierowców mają urzędnicy, ogłaszając "konsultacje społeczne" w tej sprawie.

W tym roku wpływy z SPP w obecnym kształcie miasto szacowało na niespełna 22 miliony złotych. Przewidywana strata z powodu zawieszenia opłat w czasie pandemii to około 6 milionów złotych.





Trzy strefy komunikacyjne, powiększenie SPP, 17 parkingów P&R przy stacjach SKM, płatne parkingi i parkingowce w centrum – dziś rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany systemu parkingowego w Szczecinie.





Konsultacje potrwają do 13 sierpnia 2020 roku. Zarządzenie o ich przeprowadzeniu zostało opublikowane na stronach Urzędu Miasta. Załącznikiem do zarządzenia jest propozycja zmian prawnych, organizacyjnych i inwestycji radykalnie przebudowujących szczeciński system parkowania.





Trzy strefy komunikacyjne



Przyjęto założenie, że system komunikacyjny Szczecina oparty jest o dwie osie tj. przebieg SKM oraz linię tramwajową łączącą lewy i prawy brzeg. Po nałożeniu na mapę dostępnych elementów i danych autorzy koncepcji zaproponowali podział miasta na trzy strefy:





Strefa Strategicznej Interwencji (z ułatwieniami dla ruchu pieszego, komunikacji publicznej, zmierzająca do stopniowego ograniczania ruchu samochodowego na Starym Mieście i Łasztowni),

Strefa SKM (z przywilejami dla komunikacji publicznej i pojazdów elektrycznych)

Strefa Zewnętrzna (obszar poza śródmieściem oddzielony linią SKM - bez ograniczeń w ruchu z uwzględnieniem parkingów buforowych na granicy strefy).



Zmiany w SPP

Od roku 2012 liczba zarejestrowanych pojazdów w Szczecinie wzrosła z 238 tys. do ponad 300 tys. Badania zapełnienia strefy wykonane pod koniec 2018 roku wskazują, że na wielu ulicach SPP i tuż za jej granicami zapełnienie miejsc postojowych w godzinach największej kumulacji przekracza 100 proc. (co wynika z faktu, że kierowcy parkują także w miejscach niedozwolonych). Przeciętne dzienne napełnienie strefy wynosi 92,9% (w godzinie maksymalnej – 97,1%), a powinno oscylować ok. 70-80 proc.





W celu zwiększenia rotacji pojazdów w centrum i dostosowania SPP do zmieniających się potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, interesantów - plan przewiduje poszerzenie strefy i zmiany w cenniku opłat. Uwzględniono trzy warianty poszerzenia SPP, które razem obejmują ok. 4900 miejsc postojowych wobec blisko 7 tys. istniejących obecnie.





Autorzy opracowania proponują podniesienie cen jednorazowych, abonamentów, opłaty dodatkowej i opłat zryczałtowanych (za wyjątkiem opłat dla osób niepełnosprawnych i rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych).







Ważna zmiana dotyczy ograniczenia liczby abonamentów. Abonamenty miesięczne mają być dostępne tylko dla osób i firm płacących podatki w Szczecinie. Projekt zakłada likwidację abonamentów rocznych. Kolejną nowością jest abonament dla każdego na dowolną liczbę dni roboczych w cenie 34,60 zł/dzień dla strefy A i 26,80 dla B.







Więcej parkingów i parkingowców





Przy 17 stacjach SKM planowana jest budowa parkingów P&R na blisko 900 miejsc. Autorzy koncepcji proponują także wykorzystanie przestrzeni poza drogami publicznymi na tworzenie płatnych parkingów niestrzeżonych. Parkingi takie poprzez zastosowanie preferencji dla mieszkańców oraz innych niż w SPP cen pozwolą na zwiększenie rotacji i uporządkowanie parkowania w danym rejonie. Projekt wskazuje trzy konkretne lokalizacje: ulice Szymanowskiego i Ogińskiego, pod Trasą Zamkową i ul. Czarneckiego (w sumie ok. 340 miejsc).





Następnym elementem są parkingowce na ok. 700 miejsc w znanych już lokalizacjach:

kwartał ulic. Bohaterów Getta Warszawskiego i Wojska Polskiego – ok. 200 miejsc;

plac Zawiszy – nie mniej niż 200 miejsc;

Trasa Zamkowa – ok. 210 miejsc + 100 miejsc bezpośrednio pod Trasą Zamkową.





Przebieg i cel konsultacji



Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców Szczecina opinii w sprawie planowanych zmian.







Na stronie konsultuj.szczecin.pl znajdują się prezentacja na temat proponowanych zmian oraz formularz konsultacyjny z pytaniami. Formularz w wersji papierowej jest dostępny w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta (lewe skrzydło, dawna siedziba Filharmonii im. M. Karłowicza), przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz przy wejściu do Filii Urzędu na Prawobrzeżu Miasta, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin. W tych samych miejscach stoją urny na wypełnione formularze. Możne je też wysłać na adres email: parkowanie@niol.szczecin.pl.





W planie konsultacji jest także spotkanie z mieszkańcami za pośrednictwem w formie wideo konferencji (22 lipca 2020, o godz. 17.00).







Informacja o wynikach konsultacji zostanie opublikowana w terminie 30 dni od ich zakończenia.







Efektem konsultacji będą projekty uchwał na sesje Rady Miasta.







Tym samym potwierdzają się doniesienia Radia Szczecin z początku czerwca, gdy informowaliśmy o takich planach miasta.