Parkowanie w Szczecinie będzie droższe? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie miałaby być większa i droższa.

We wtorek rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Jak mówi Roman Kapczyński, kierownik SPP, takie rozwiązanie proponowali sami mieszkańcy.



- Akurat w czasie koronawirusa było strasznie dużo zapytań, kiedy wreszcie ruszy strefa. Sporo osób nam zarzuca, że jest za tanio, bo ludzie stoją w tym samym miejscu. Widzą te same samochody codziennie. To też jest głos mieszkańców - mówi Kapczyński.



Godzina postoju byłaby o prawie złotówkę droższa. Abonament miesięczny kosztowałby natomiast w strefie A ponad dwa razy więcej niż obecnie, a w strefie B - niemal trzy razy tyle. - Te stawki, które są, obowiązują już naście lat w Szczecinie. Płaca minimalna wzrosła i to sporo, płaca realna, średnia krajowa również wzrosła. Chodzi tylko o to, żeby to nadążało za tym wszystkim, co się dzieje z płacami, ze wzrostem cen wszędzie - tłumaczy Kapczyński.



Konsultacje potrwają do 13 sierpnia. Ich efekty poznamy miesiąc później.