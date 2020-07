Plany podwyżek za parkowanie. Wiceprezydent Szczecina odpowiada

To nie jest próba podreperowania budżetu - tak o planach podniesienia cen za parkowanie w mieście mówił w "Samorządowej Przeplatance" zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.

Jak dodał, mamy do czynienia z uszczupleniem wpływów o około 6 mln zł z tytułu opłaty za płatne parkowanie, ale nie tylko, bo znacznie większe dotyczy wpływów z komunikacji miejskiej - to 21 mln złotych.- I z wszelkich innych zadań, które realizowaliśmy, a gdzie niekoniecznie było takie korzystanie, co naturalne, jak w normalnym czasie - powiedział Przepiera. - Rzeczywiście te sprawy się zbiegają, czyli zmiany w budżecie i podsumowywanie pierwszych strat, pierwszych nieuzyskanych dochodów związanych z sytuacją "covidową", a z drugiej strony szerzej należy rozmawiać o całej sytuacji parkingowej w mieście, która rozpoczyna się od poddania tego tematu konsultacjom społecznym.W Szczecinie jest około 300 tys. samochodów a miejsc parkingowych około 7 tysięcy. Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie miałaby być większa i droższa. We wtorek rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Godzina postoju byłaby o prawie złotówkę droższa. Abonament miesięczny kosztowałby natomiast w strefie A ponad dwa razy więcej niż obecnie, a w strefie B - niemal trzy razy więcej.Konsultacje potrwają do 13 sierpnia. Ich efekty poznamy miesiąc później.