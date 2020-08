Ponad trzy godziny trwało gaszenie pożaru tartaku przy ulicy Golisza obok sklepu Leroy Merlin w Szczecinie. Akcję utrudniała wysoka temperatura powietrza.

Zgłoszenie o ogniu w przedsiębiorstwie produkującym deski dyżurny otrzymał około godziny 16. 45. Na miejsce pojechało siedem zastępów strażaków. Nad okolicą unosił się ciemny, gęsty, drażniący dym. Na miejsce dotarła reporterka Radia Szczecin.- Tartak się palił, ze środka płomień się wydobywał. Mieszkam na Rugiańskiej, widziałem, że wozy jadą strażackie, przyszedłem zobaczyć. Z okna dym widziałem. Z tego, co pamiętam, to już drugie podpalenie w dzielnicy. Pełno straży przyjeżdżało, wcześniej budynek spłonął, rozebrany został, już go nie ma... Najwidoczniej komuś zależy na tym terenie - relacjonował jeden ze świadków.Ogień ugaszono po godz. 20.