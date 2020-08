Wymyśl nazwę dla dwóch nowych, polskich wysp

Marek Gróbarczyk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło konkurs na nazwę dla nowych polskich wysp.

Powstaną one z urobku budowy przekopu Mierzei Wiślanej, a także z pogłębiania toru wodnego do Świnoujścia. Dwie wyspy powstaną na Zalewie Szczecińskim, a jedna - w Zatoce Gdańskiej.



Jak mówi minister Marek Gróbarczyk, w ten sposób terytorium naszego kraju się powiększy.



- Na Mierzei Wiślanej jest około 200 hektarów, a z drugiej strony, na Zalewie Szczecińskim - około 400 hektarów. Te wyspy będą się rozwijały więc możemy mówić o przybliżonej wielkości 600 hektarów. W związku z tym tworzymy nowe terytorium Polski - powiedział.



W konkursie może brać udział każdy. Należy zaproponować nazwę dla jednej z trzech wysp i przesłać tę propozycję na adres mailowy konkurs@mgm.gov.pl. Drugim etapem konkursu będzie głosowanie internetowe.



Jak mówi dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, wszystkie wyspy będą przede wszystkim ostoją dla ptaków.



- Ona będzie przeznaczona tylko na sprawy ochrony środowiska, na sprawy możliwości gniazdowania ptactwa wodnego zarówno wodno-błotnego jak i tych migrujących i przelatujących nad Zalewem ptaków - to są perkozy dwuczube i i łabędzie nieme i gęsi - wyliczał dyr. Piotrzkowski.



Propozycje nazw należy wysłać do końca sierpnia, zaś głosowanie odbędzie się we wrześniu. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe grawertony z informacją, że są oni pomysłodawcami nazw nowych wysp.