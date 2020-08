Narazili NFZ na milionowe straty. Grupa przestępcza rozbita

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Wystawił 5 tysięcy fałszywych recept na leki refundowane, które następnie były sprzedawane na czarnym rynku. Prokuratura Krajowa w Szczecinie rozbiła grupę przestępczą, która zajmowała się tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji trudno dostępnych leków w Polsce.

- Grupa, w której kluczową rolę odegrał lekarz rodzinny, naraziła Narodowy Fundusz Zdrowia na straty 11 milionów złotych - mówi Małgorzat Zapolnik z Prokuratury Krajowej w Szczecinie. - Leki te były objęte refundacją, co oznacza, że podejrzani kupowali je w atrakcyjnych cenach, a następnie takie leki za pośrednictwem kolejnych osób były sprzedawane m.in. za granicę. Na przykład jeden z leków był kupowany za kilkaset złotych, natomiast mógł być sprzedany za ponad 5 tysięcy złotych.



Na zlecenie Prokuratury Krajowej w Szczecinie, Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało w tej sprawie 21 jeden osób, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 11 podejrzanych, decyzją sądu, trafiło już do aresztu.



- Zatrzymano lekarza, który wystawiał takie recepty, członków jego rodziny. Zatrzymano także osoby, które rozprowadzały leki, a także osoby powiązane z aptekami. W toku śledztwa zabezpieczono mienie o wartości ponad miliona 300 tysięcy złotych - informuje Zapolnik.



Członkom grupy grozi do 15 lat więzienia a także wysokie grzywny i konfiskata mienia uzyskana z działalności przestępczej.