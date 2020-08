Znaczenie Bitwy Warszawskiej dla Polski i Europy. Dyskusja w "RSnW"

Polsce pozwoliła utrzymać niepodległość, a Europę uchroniła przed bolszewicką ofensywą - 100 lat temu rozpoczęła się Bitwa Warszawska. O jej przebiegu i znaczeniu dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Święto, które obchodzimy 15 sierpnia, jest umowne - stwierdził profesor Paweł Stachowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Data 15 sierpnia to jest pewien symbol. To nie było tak, że ten przełom w Bitwie Warszawskiej dokonał się w jakiejś określonej godzinie i czasie. 15 sierpnia to przede wszystkim egzemplifikacja tego, co później nazwano Cudem nad Wisłą.Polska zwyciężyła dzięki temu, że do bitwy dołączyły różne klasy społeczne - dodał historyk doktor Wojciech Stanisławski. - Mamy do czynienia z dynamiką mobilizacji, która następuje na parę tygodni wcześniej. Docieranie do chłopów, poborowych, akcja plakatowa. Mamy do czynienia z symbolicznym wydarzeniem, jakim jest przybycie amunicji z Węgier na 72 godziny przed rozpoczęciem ofensywy.Bitwa Warszawska trwała od 13 do 25 sierpnia 1920 r.