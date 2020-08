Sobotni bilans koronawirusa: 11 i 900

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Kolejnych 11 osób zakażonych koronawirusem w Zachodniopomorskiem.

To trzy osoby ze Szczecina, dwie z Koszalina i okolic oraz po jednej z powiatów: szczecineckiego, pyrzyckiego, sławieńskiego, świdwińskiego, gryfińskiego i kołobrzeskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w naszym regionie to 1038. Do tej pory 27 osób zmarło.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 900 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Resort podaje też informacje o 13 kolejnych zgonach. Od piątku wyzdrowiały 632 osoby chore na COVID-19.



Najwięcej nowych zakażeń jest w Małopolsce - 193, a na Śląsku - 153. Kolejni pacjenci pochodzą z województw mazowieckiego (150), wielkopolskiego (81), łódzkiego (73), pomorskiego (65), podkarpackiego (32), dolnośląskiego (31), opolskiego (29), lubelskiego (23), warmińsko-mazurskiego (18), kujawsko-pomorskiego (18), świętokrzyskiego (11), zachodniopomorskiego (11), podlaskiego (7) i lubuskiego (5).



Zmarło 13 osób zakażonych koronawirusem: 91-latek z Jarosławia, 75-latek z Wrocławia (mieszkaniec śląskiego), 60-latka z Raciborza, 70-latek i 85-latka z Tychów, 90-latka z gminy Kobiór, 77-latek z Warszawy, 63-latka z Radomia, 73-latek ze Zgierza, 79-latka, 91-latek i 69-latka z Krakowa i 72-latek ze Starachowic. "Większość osób miała choroby współistniejące" - podaje Ministerstwo Zdrowia.



Od piątku najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w Małopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska uspokaja jednak: w kraju nie mamy dużych ognisk koronawirusa.



- W tej chwili to rozproszone ogniska: ogniska z Domu Pomocy Społecznej, imprez rodzinnych, ale także widzimy, że coraz więcej mamy osób, które wracają z wakacji, z wypoczynku i oprócz wspomnień przywożą także koronawirusa - powiedział Kraska.



Wiceminister podkreślił, że jeśli nie będziemy przestrzegać zasad sanitarnych, to nadal będzie dużo zakażeń.



- Jeżeli niestety nie będziemy stosować się do tych restrykcji - nie będziemy zasłaniać ust i nosa i jeżeli nie będziemy zachowywać dystansu a będziemy beztroscy i nie będziemy myśleli o koronawirusie - to niestety nowe zachorowania będą się utrzymywały na takim samym poziomie. Także niepokojącą jest informacja, że coraz niestety więcej młodych ludzi ulega zakażeniu i to zakażeniu objawowemu, trafiają do szpitali i czasem to dość ciężki przebieg zakażenia - podkreślił Kraska.



Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 61 181 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego zmarło 1 951 osób, a wyzdrowiało 41 tysięcy 661 pacjentów.