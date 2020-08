"Dla sportowców w Gryfinie to nowość" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Siatkarze, koszykarze i piłkarze ręczni będą mieć obiekt z prawdziwego zdarzenia. Gmina Gryfino odebrała od wykonawcy halę widowiskowo-sportową przy ulicy Niepodległości.

Jak podkreślają urzędnicy, to dla sportowców z Gryfina nowość, bo do tej pory brakowało obiektu spełniającego współczesne standardy. Oprócz boiska między innymi do koszykówki, siatkówki czy futsalu, zawodnicy będą mogli skorzystać z nowoczesnego zaplecza sanitarnego. Nad trybunami na 300 miejsc, znajduje się pomieszczenie dla mediów, obok którego projektanci zaplanowali również salę konferencyjną. Przed halą na widzów czeka 89 miejsc parkingowych.



- W Gryfinie brakowało obiektu na miarę XXI wieku - tłumaczy zastępca burmistrza Gryfina Tomasz Miler. - Halę budowaliśmy z dwóch powodów: po pierwsze to obiekt, który będzie służył uczniom szkoły w godzinach przedpołudniowych, a po południu będą treningi sekcji sportowych, których w Gryfinie mamy wiele.



Budowa kompleksu rozpoczęła się jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Obostrzenia sanitarne spowolniły ostatni etap inwestycji. Ostatecznie hala została oddana do użytku przed planowanym terminem, czyli przed 1 września.



Budowa kompleksu sportowego w Gryfinie kosztowała 13 milionów złotych. Przez pandemię COVID-19 zabrakło oficjalnej inauguracji obiektu. Gryfińscy urzędnicy podkreślają jednak, że mają pomysły jak zapełnić trybuny. Jesienią, jeżeli pozwoli sytuacja epidemiologiczna, w Gryfinie może odbyć się międzypaństwowy mecz młodzieżowy polskich szczypiornistów z kadrą Niemiec.