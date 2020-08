Alpakowe święto w Barzkowicach [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

W Polsce to wciąż zwierzęta egzotyczne, hodowane z myślą o pozyskiwaniu z nich wełny, terapii lub atrakcji gospodarstwa agroturystycznego. Wszystko o alpakach na wystawie w Barzkowicach.

Alpaki pochodzą z Peru, Chile i Boliwi.Natalia Gąska z Ostrołęki zajmuje się alpakoterapią, ale jeśli otrzyma zamówienie robi też odzież i pościel. Wełna z alpak jest droga, m.in. dlatego, że jest hipoalergicza i przerobić ją trzeba na własną rękę.- Robimy z wełny alpak czapki, kołdry, różnego typu rękodzieło, co nam się zamarzy. Tylko to są koszty, gręplowanie wełny jest dosyć drogie. Kołdra z alpaki kosztuje 1200 zł, a mnie zrobienie kosztuje 550 zł - tłumaczy Gąska.W Polsce nie ma ubojni alpak. A jak mówi Dariusz Kłos, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach danie z mięsem z alpaki potrafi kosztować kilkaset euro.- Miałem okazję porozmawiać z jednym z hodowców, pytałem się o ich mięso. Poinformował mnie, że w Niemczech mięso z alpak jest w granicach 500 euro nawet, natomiast smak tego mięsa jest porównywalny z jeleniem - opowiada Kłos.Wystawa alpak w Barzkowicach potrwa w sobotę do godziny 17:00 i w niedzielę od 10:00 do 17:00.