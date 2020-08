Piotr Duda: Solidarność obaliła reżim w pokojowy sposób [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Solidarność obaliła reżim w sposób pokojowy - mówił przed bramą Stoczni Szczecińskiej Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność".

Zakończyły się tam uroczystości z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania związku zawodowego "Solidarność". Duda dodawał, że w Sierpniu'80 roku nikt nawet nie marzył o wolności dla ojczyzny. Solidarność była takim skrawkiem wolności.- Nasz testament to testament tych, którzy walczyli w 1980 roku i to jest nasze świadectwo. Świadectwo tych ideałów i wartości, które niosła w 1980 roku Solidarność i niesie do dziś. To jest świadectwo szacunku dla tych wszystkich bezimiennych, którzy walczyli o skrawek wolności - mówił Piotr Duda.- Dzięki Solidarności, dzięki temu ruchowi i związkowi zawodowemu został obalony w sposób pokojowy największy układ, związek militarny. Został zniszczony w pokojowy sposób przez robotników, bo my robiliśmy to po Bożemu, bo Solidarność rodziła się pod krzyżem - mówił Piotr Duda.Podczas swojego przemówienia Piotr Duda podkreślał, że zmiany polityczne w Europie Wschodniej rozpoczęły się w Polsce.Słowa otuchy papieża Polaka dały związkowcom nadzieję na sukces - mówił Duda. - Nie byłoby nas tutaj bez naszego duchowego patrona, jakim był święty Jan Paweł II, bo tak faktycznie to "Solidarność" narodziła się 2 czerwca 1979 roku po słynnych słowa Ojca Świętego, narodziła się w naszych sercach, a to co stało się rok później było tylko dopełnieniem słów Jana Pawła II.Po wystąpieniu Dudy modlitwę Anioł Pański odmówił arcybiskup Andrzej Dzięga. Wcześniej metropolita szczecińsko-kamieński przewodniczył mszy świętej w kościele pw. św. Stanisława Kostki.Na placu przed stocznią zebrało się ponad 100 osób. W uroczystościach uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Instytutu Pamięci Narodowej.O godzinie 17:00 na placu Lotników w Szczecinie rozpocznie się śpiewanie pieśni patriotycznych, a o 18:00 odsłonięty zostanie mural, który powstał na Pomorzanach. Natomiast o godzinie 21:00 będzie można podziwiać okolicznościową iluminację Filharmonii w Szczecinie.