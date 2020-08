Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jedna z najważniejszych inwestycji polskiej gospodarki ma już za sobą projektowanie, czy też uzyskanie większości pozwoleń na budowę.

W poniedziałek na placu budowy rozpoczęły się kolejne prace konstrukcyjne. Jedną z nich jest betonowanie ogromnego zbiornika na wody nieoczyszczone - mówi dr Andrzej Niewiński, prezes Grupy Azoty Polyolefins.



- Każda instalacja produkuje wody, które trzeba oczyścić. My też taki zbiornik przewidzieliśmy. Dla państwa wyobrażenia, pojemność zbiornika to są prawie cztery baseny olimpijskie. Tutaj będziemy gromadzili te wody, podczyszczali i przekazywali na oczyszczalnię ścieków do Polic - mówi dr Niewiński.



Uruchomienie zakładu produkcji propylenu i polipropylenu planowane jest na rok 2022. Koszt inwestycji to kwota 1 miliarda 500 milionów euro.