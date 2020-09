Powiększenie Strefy Płatnego Parkowania i wyższe ceny. Projekty uchwał w magistracie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wyższe stawki i większa Strefa Płatnego Parkowania oraz utworzenie czterech płatnych parkingów niestrzeżonych - to dwa projekty uchwał parkingowych, które wpłynęły w poniedziałek do Biura Rady Miasta.

Miasto zmiany tłumaczy tym, że w ostatnich latach po Szczecinie jeździ coraz więcej aut. Strefa miałaby być większa - rozszerzona w każdą stronę. Teraz jest 6853 miejsc parkingowych, a po zmianach byłoby ich prawie 12 tysięcy. Nowe granice SPP mają obejmować nie jak dotychczas 80, a ponad 140 ulic i placów.



Strefa również miałaby być droższa. Pierwsza godzina parkowania w strefie A kosztowałaby nie 2,80 zł jak teraz, a 3,60. Z kolei w strefie B wzrosłaby ze 1,6 zł do 2,80. Zniknęłyby też roczne abonamenty. W zamian ma być pakiet na wybraną liczbę dni roboczych (maksymalnie 23) w cenie 30 zł/dzień dla strefy A i 20 zł/dzień dla B. Miesięczne abonamenty mają być dostępne tylko dla mieszkańców i przedstawicieli firm ze Szczecina. Miałyby kosztować 200 złotych w strefie B i 100 zł więcej w A.



Kolejna zmiana to utworzenie niestrzeżonych płatnych parkingów w mieście. Miałyby się znaleźć pod Trasą Zamkową i przy ulicy Czarnieckiego - godzina kosztowałaby 2 złote. Na placach przy ulicach Ogińskiego i Szymanowskiego - 4 zł. Byłyby płatne w dni powszednie od godziny 8 do 17.



W mieście stanęłyby nowe parkomaty, w których będzie można płacić kartą.



Również kary za brak biletu mają być wyższe, bo mogą wynosić 200 zł. Jeśli mandat uiści się w ciągu tygodnia, to kara wyniesie 100 zł.



Kierowcy aut hybrydowych również dostaną po kieszeni. Zamiast dotychczasowej opłaty, która wynosi 10 złotych za rok, będą musieli zapłacić 50 zł miesięcznie. Te nowe regulacje dotyczą hybryd typu plug-in. Hybrydy samoładujące będą traktowane jak samochody spalinowe. Kierowcy aut elektrycznych wciąż nie będą musieli płacić za postój.



Nowością w szczecińskiej strefie ma być opłata zerowa za pierwsze 15 minut. Z tego przywileju będzie można skorzystać raz dziennie, po pobraniu z parkomatu biletu "zerowego", bądź uruchomieniu opłaty "zerowej" za pomocą aplikacji w smartfonie.



Przygotowywany jest także projekt uchwały, na podstawie której sieciówki na autobusy i tramwaje w Szczecinie byłyby tańsze. Jest też pomysł uruchomienia nowej linii autobusowej nr 90, która jeździłby w ścisłym centrum.



Od roku 2012 liczba zarejestrowanych pojazdów w Szczecinie wzrosła z 238 tysięcy do ponad 300 tys.



Radni Szczecina zajmą projektami na sesji 22 września. Zmiany miałyby obowiązywać od końca marca przyszłego roku.