Napieralski: nikt nie chce zniszczyć polskiego rolnictwa

Dbać o zwierzęta, ale i nie zniszczyć polskiego rolnictwa i unikać niepotrzebnego politycznego "podgrzewania" tematu - mówił w "Rozmowie pod krawatem" poseł Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej.

W środę Sejm debatował nad "piątką dla zwierząt" - ustawa trafiła do komisji rolnictwa, 35 posłów z klubu PiS było "przeciw", wstrzymało się Porozumienie.Grzegorz Napieralski ocenia, że ustawę można jeszcze poprawić tak, aby ukrócić cierpienia zwierząt i jednocześnie zadbać o uczciwych hodowców.- Niepotrzebnie podgrzewają to niektórzy politycy, myślę przede wszystkim o tych z Konfederacji. Dlatego, że przecież nikt nie chce zniszczyć polskiego rolnictwa. Tak naprawdę prezes Jarosław Kaczyński i również inne formacje polityczne, które są dziś w Sejmie, zareagowały na filmy, które pojawiły się na różnych portalach internetowych i pokazały, że państwo nie działa tak, że ludzie mogli w sposób bestialski hodować zwierzęta - mówi Napieralski."Piątka dla zwierząt" zaprezentowana przez Jarosława Kaczyńskiego to między innymi zakaz prowadzenia uboju rytualnego czy hodowli zwierząt na futra. Głosowanie w Sejmie zaplanowano na czwartek. Później ustawa trafi do Senatu.